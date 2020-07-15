Geleneksel turnuvaya koronavirüs engeli - Son Dakika

Geleneksel turnuvaya koronavirüs engeli

TÜRKİYE Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi'nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği TSYD Ege Kupası bu sezon koronavirüs salgını nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.

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TÜRKİYE Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi'nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği TSYD Ege Kupası bu sezon koronavirüs salgını nedeniyle gerçekleştirilemeyecek. Dernekten yapılan açıklamada, "Her yıl gerçekleştirdiğimiz geleneksel TSYD Ege Kupası'nın 48'incisini, bu yıl da sponsorumuz FOLKART ile birlikte İzmir takımlarımız dışında Manisa Futbol Kulübü, Akhisarspor, Denizlispor ve Balıkesirspor gibi bölge takımlarımızı da davet ederek çok daha geniş katılımla ve daha kapsamlı olarak yapmayı planlamıştık. Ancak bu önemli geleneğimizi, Covid-19 salgını nedeni ile maalesef bu yıl gerçekleştiremeyecek olmanın üzüntüsünü yaşıyoruz. Spor kamuoyumuza saygıyla duyururuz" ifadeleri kullanıldı.


Türkiye Spor Yazarları Derneği, Koronavirüs, İzmir, Ege, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 11:45 Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Geleneksel turnuvaya koronavirüs engeli - Son Dakika Spor
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