Geleneksel U-Maker Festivali 'tarım' temasıyla online yapıldı - Son Dakika

Lise öğrencilerinin, her yıl dünyadaki problemleri belirleyip ürettiği yenilikçi çözümlerin yarıştırdığı U-MakerFest bu yıl dördüncü kez gerçekleştirildi. Online ortamda 'Tarım' teması ile 57 robotik, 25 oyun tasarımı ve 17 video animasyon alanında toplam 99 proje tanıtıldı. Yarışmayı, robotik alanında, tarım ürünlerini zararlı hayvanlardan korumayı hedefleyerek drone geliştiren takım kazandı.

Uğur Okulu öğrencileri tarafından geçen yıl 'Çöp' teması ile projeleri buluşturan U-MakerFest, bu yıl 'Tarım' teması ile yapıldı. Öğrenciler, bilgi ve iletişim teknolojileri derslerinde öğrendikleri bilgileri hayata geçirerek robotik, oyun tasarımı ve video/animasyon alanında yarıştı. 350'ye yakın gencin 99 proje ile yarıştığı festivalde, robotik alanında kazanan Uğur Okulları Narlıdere Kampüsü Dronkuluk takımı oldu. Takım, tasarladıkları drone ile projelerinde güncel teknolojileri kullanarak tarım mahsullerini zararlı hayvanlardan korumayı hedefledi.

HAYVANLARI TARIM ÜRÜNLERİNDEN UZAKLAŞTIRAN DRONE GELİŞTİRİLDİ

Hayvanlar tarlaya yaklaştıklarında veya girdiklerinde, drone tarla üzerinde uçarak hayvanları uzaklaştıracak ve mahsullerin zarar görmemesi sağlayacak. Oyun tasarımı alanında ise kazanan Uğur Okulları Muratpaşa Kampüsü Lord of U Tigers takımı oldu. Öğrenciler, tasarladıkları oyunla, teknoloji ve tarıma ilgisi olmayan kişiler üzerinde farkındalık oluşturmayı hedefledi. Oyunu oynayan kişilerin balkon tarımı, organik tarım, topraksız tarım ve tarımda çaprazlama konuları hakkında bilgi edinilmesi amaçlanıyor.

Video/animasyon alanında kazananı ise Uğur Okulları Mersin Kampüsü Voltran takımı oldu. Takım projesinde tarımsal ürünlerin çevre ve insan sağlığına zarar vermeden üretileceğine, üretim aşamasında ilaç gibi zarar veren maddelerin kullanılmamasına dikkat çekti.

Öğrenciler, U-MakerFest IV'te, sırasıyla 'Empati Kur, Tanımla, Fikirleştir, Prototiple, Test Et' adımlarını izleyerek projelerini üretip jüri üyelerine sundu. Uğur Okulları bölüm başkanlarından oluşan jüri üyeleri 99 takımı değerlendirildi. Ayrıca takımlar 'maker ruhu', 'sürdürülebilirlik', 'yaratıcı fikir', 'takım çalışması', 'ilham verici takım', 'işlevsellik' gibi 21 farklı alanda ödülün de sahibi oldu.

"ÖĞRENCİLERİMİZ HER YIL DÜNYA SORUNLARINA ÇÖZÜM ÜRETİYOR"

U-MakerFest'te yarışan projeleri değerlendiren Uğur Okulları Genel Müdürü Nevzat Kulaberoğlu, bu yarışmayla temel hedeflerinin öğrencilere bilinç kazandırmak olduğuna dikkat çekti. Her yıl öğrencilerin duyarlılıkla sorunlara çözüm bulduğunu belirten Kulaberoğlu, "Birbirinden yaratıcı çözümlerle öğrencilerimiz projelerini hazırladı. Tarım alanının yenilikçi yaklaşımlarla gelişimini sağlayacak çalışmaları bu yıl deneyimledik. Proje üretiminin yanı sıra araştırma yapma, proje geliştirme, ekip çalışması, sunma becerisi gibi 21'inci yüzyıl hayat becerilerini de burada kazanmış oldular" dedi.