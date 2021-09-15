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Geleneksel ürünlerde maliyet artınca çiftçiler tropik meyvelere yöneldi - Son Dakika

Geleneksel ürünlerde maliyet artınca çiftçiler tropik meyvelere yöneldi

15.09.2021 20:58

- Geleneksel ürünlerde malit artınca çiftçiler tropik meyvelere yöneldi Dönüm maliyeti 25 bin TL olan sebzeleri bırakıp 1 dönümü bin TL olan tropikal meyveler üretilmeye başlandı Antalya'nın Kumluca İlçesinde domates, biber ve patlıcan gibi sebzelerde üretim maliyetleri artınca...

- Geleneksel ürünlerde malit artınca çiftçiler tropik meyvelere yöneldi

Dönüm maliyeti 25 bin TL olan sebzeleri bırakıp 1 dönümü bin TL olan tropikal meyveler üretilmeye başlandı

ANTALYA - Antalya'nın Kumluca İlçesinde domates, biber ve patlıcan gibi sebzelerde üretim maliyetleri artınca çiftçiler, alternatif türler üretmeye başladı.

Örtü altı sebze üretim merkezlerinden Kumluca İlçesinde, ejder başta olmak üzere mango, muz, phisalis, Passiflora gibi tropik ürünlerin üretimi giderek artmaya başladı. Üretimi kolay olan ürünlerin, çiftçiye de bir masrafı olmuyor. Çiftçiler, domates, biber ve patlıcan gibi diğer sebzelere göre daha çok gelir getirdiği için tropik meyve sebzeler üretmeyi tercih ediyor.

"Çiftçiler alternatif çeşitlere yöneldi"

Örtü altı sebze üretim merkezlerinden Kumluca'da, birçok ürünün Türkiye'nin başka bölgelerinde de üretildiği, sebze ve meyvelerin hasat tarihi aynı mevsim veya aynı aya rast geldiği için arz fazlalığı meydana getirdiğinden çiftçilerin alternatif ürünlere yöneldiğini belirten Tarım ve Orman İlçe Müdürü İsa Akşit, "Kumluca ilçemiz örtü altı tarım merkezlerinden birisidir. Bölgemizde, genel olarak domates biber ve patlıcan gibi sebzeler yetiştirilmektedir. Fakat Türkiye'nin birçok bölgesinde artık bu tür yetiştiricilik yapılıyor. Aynı dönemde aynı ürünler yetiştirildiği için çiftçilerimize biraz daha ekonomik açıdan olumsuz yansıyor. Daha az gelir getiriyor. Bu nedenle çiftçilerimiz alternatif ürün arayışına girdiler. Bunlardan en önemlisi Ertan Parçaoğlu'nun buraya Güzören Köyünde yapmış olduğu 4 dekarlık alanda mango yetiştiriciliğidir. Mango yetiştiriciliği sayesinde çiftçilerimiz farklı ürünlerle tanışacak. Gelirleri diğer ürünlere göre biraz daha yüksek olacak" dedi.

"4 dönümlük serasında 2 çeşit mango üretimi yapıyor"

4 dekarlık alanda mango üretimi yapmaya başladığını belirten Ertan Parçaoğlu, "Meyvesi iri ve yeşil olan çeşit Keyt, küçük ve kırmızıya yakın renkte olan türün çeşidini bilmiyorum. Küçük olan çeşit daha çok meyve veriyor. Lezzeti de iri ve yeşil olandan daha iyiydi. Ama yeşil ve iri olan mangonun ömrü 1 ay, küçük ve kırmızı olan çok meyve veren mango türünün raf ömrü ise 1 hafta " diye konuştu.

"Türkiye'nin her yerinde Kumluca'daki gibi tarım yapılsa hiçbir tarımsal ürünü ithal etmek durumunda kalmayız"

Kumluca Kaymakamı Uğur Kolsuz, " Şu anda Antalya'nın Kumluca İlçesinde, Bir ejder meyve bahçesindeyiz. Uzak doğu meyvesinin denemesini yapmışlar burada. Çok da başarılı olmuşlar. Bol bereketli kazançlar diliyorum. 30 yıllık meslek yaşamımın 25 yılında Türkiye'nin birçok yerinde görev yaptım. Ama şunu iftiharla söyleyebilirim ki Kumluca da yılın 10 ayında çok profesyonel ve çok iyi bir şekilde yapılmakta. Ziraatçı arkadaşlarımla da bir araya geldiğimde sürekli dile getiriyorum. Burada ki gibi Türkiye'nin her yerinde böyle tarım yapılsa Türkiye hiçbir tarım ürününü dışarıdan ithal etmek durumunda kalmaz" şeklinde konuştu.

"Birçok köyde kahvehane yok"

Kumluca ilçesinde vatandaşların tarımsal alanlarda çalışmaktan kahvehaneye ayıracak zamanları olmadığı için birçok mahalle ve köyde kahvehane olmadığını belirten Kumluca Kaymakamı Uğur Kolsuz, "Mahallelerimizi, köylerimizi gezdiğimiz zaman şaşırtıcı şeylerle, durumlarla karşılaşmaktayım. Sosyolojik bir durum, insanlar sürekli çalıştığı için bizim bazı köylerimizde kahve yok. Şu anda elimizde gördüğünüz ejder meyvesi de alternatif ürünler kapsamında. İlçemize getirilen ve dikimi yapılan yaklaşık 3 dönüm alanda 2 yıl içinde çok başarılı bir şekilde üretimi yapılan direk yurt dışına ihraç ediliyor. Çiftçilerimizin ifadelerine göre diğer sera ürünlerinden verimli olduğunu öğrendik. Daha çok gelir getirmesi bundan sonra üretimini yapacak çiftçilerimiz içinde teşvik edici gelişmeler. Bugün burada bulunmamızın sebebi, bu tür ürünleri yerinde görmek. Az önce bir mango bahçesini gördük. Mango bahçesi de yine tropikal meyve bahçesi, deneme amaçlı yapılmış. Mango bahçesinde de kısa sürede güzel sonuçlar elde edildiğini gördük" ifadelerini kullandı.

"Tropik meyvelerin denenmesinde kurum, STK ve üniversitede işin içinde olacak"

Kumluca'nın yılın 10 ayı tarım yaptığını belirten Kumluca Kaymakamı Uğur Kolsuz, " İlçe Tarım, İlçe Ziraat Odası, ilçe Ticaret Odası ve üniversite de bundan sonra bu deneme üretimlerinin içinde olacak. Tarımın başkenti dediğimiz Kumluca, yılın 10 ayı tarım yapmakla bunu gösteriyor. Alternatif ürünler de önemli bir aşama kaydedeceğine inanıyorum. Bol bereketli kazançlar diliyorum" dedi.

"Domates biber ve patlıcan da dönüm maliyeti 25 Bini geçti"

İşçi, koruyucu ve besleme ürünlerinin artmasından dolayı geleneksel sera üretiminin yapılamaz hale geldiğini belirten Ejder üreticisi Ercan Tuncel, "2020 Ağustos'unda ilk hasadını yaptım. İlk hasadımı 2 ton olarak yaptım. Bu yıl 3.5 ton meyve hasat ettik. Şimdi üzerindeki meyveleri de hasat edince tahminim sezonu 6 ton ile tamamlayacağız. 3. yılı yani yeni sene tam verimli olan yıl olacak. Diğer sebzelerde yıllık 10 Bin lira ilçe gübre maliyeti çıkıyorsa bu üründe bin lira. Dönümdeki masrafımız diğer ürünlere göre 10 da 1 oluyor . Ben ihracatçıya veriyorum. O da İngiltere'ye gönderiyor. Kilosunu ilk hasatta 45 liraya sattım. Geçen hafta ürün bollaştığı için 35 liradan sattım.3 Bin metrekare 5 tane direk var. Her direğin dibinde 4 fidan var. Başka sebzelerimiz de var. Biz yoğunluğu ejder meyvesine verdik. Sebze oldukça masraflı olmaya başladı. Dönüm masrafı 25 Bin liranın üstüne çıktı. İşçi sıkıntımızda var. O yüzden ejder üretimi daha kazançlı" dedi.

Geleneksel ürünlerde maliyet artınca çiftçiler tropik meyvelere yöneldi
Geleneksel ürünlerde maliyet artınca çiftçiler tropik meyvelere yöneldi
Geleneksel ürünlerde maliyet artınca çiftçiler tropik meyvelere yöneldi
Geleneksel ürünlerde maliyet artınca çiftçiler tropik meyvelere yöneldi

Türk Lirası, Antalya, Domates, Kumluca, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Geleneksel ürünlerde maliyet artınca çiftçiler tropik meyvelere yöneldi - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Geleneksel ürünlerde maliyet artınca çiftçiler tropik meyvelere yöneldi - Son Dakika
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