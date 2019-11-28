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Geleneksel ve tamamlayıcı tıbbın tarihçesi konuşuldu

7 saat önce

Düzce Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ertuğrul Kaya, "Ülkemizde Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları ve Gelişim Süreci" başlıklı sunumunda bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.

Geleneksel ve tamamlayıcı tıbbın tarihçesi konuşuldu, System.String[]

Düzce Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ertuğrul Kaya, "Ülkemizde Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları ve Gelişim Süreci" başlıklı sunumunda bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.


Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliğe, Orman Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haldun Müderrisoğlu, Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Akif Keten, Doç. Dr. Engin Eroğlu, öğretim elemanları ve öğrenciler katılım gösterdi.


Geleneksel ve tamamlayıcı tıp ve modern tıp ayrımına değinerek konferansına başlayan Doç. Dr. Ertuğrul Kaya, tıp tarihiyle ilgili bilgiler vererek animistik kuramlardan örnekler eşliğinde konuşmasına devam etti.


Modern tıp tarihindeki ilk klinik çalışmalarla ilgili bilgiler aktaran Kaya, tıpta hep bir tedavi arayışı bulunduğunu belirterek tedavi arayışının ise dinamik bir süreç olduğunu sözlerine ekledi. Yeni tedavi tekniklerinin gelişeceğini dile getiren Düzce Üniversitesi Öğretim Üyesi, geleneksel ve modern tıpta başvurulan bir tedavi yolu olan internet araştırmalarının ise her zaman doğru sonuçlar vermediğini vurguladı.


Modern tıbbın ardından geleneksel ve tamamlayıcı tıp hakkında bilgiler veren Doç. Dr. Ertuğrul Kaya, doğru olmayan geleneksel tıp yöntemlerinin ne tür zararları verdiğine dikkat çekerek tıbbın ilk kuralının güvenlik olduğunun altını çizdi. Ülkemizdeki geleneksel ve tamamlayıcı tıp hakkındaki yönetmelik ile gerçekleştirilen kongrelerle sunumunu sürdüren Doç. Dr. Kaya, geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarının neler olduğunu anlatarak, Düzce Üniversitesi'nde akupunktur, apiterapi, fitoterapi gibi başarıyla uygulanan gelişmeler hakkında katılımcılara bilgilendirdi.


Konferansın sonunda kısa bir konuşma gerçekleştiren Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haldun Müderrisoğlu, geleneksel ve tamamlayıcı tıbbın herkesin merak ettiği bir konu olduğunu vurgulayarak programa katkı sağlayan tüm katılımcılara ve Doç. Dr. Ertuğrul Kaya'ya yaptığı başarılı sunum için teşekkür etti. - DÜZCE

Düzce Üniversitesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 05:46 Kaynak: İHA
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