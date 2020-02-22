'Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi' Nisan'da yapılacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi' Nisan'da yapılacak - Son Dakika

'Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi' Nisan'da yapılacak

6 saat önce

BU yıl 3'üncüsü düzenlenecek 'Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GETAT) Uygulamaları Kongresi', 'Apiterapi' ana temasıyla 1-3 Nisan tarihleri arasında İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

'Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi' Nisan'da yapılacak, System.String[]

BU yıl 3'üncüsü düzenlenecek 'Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GETAT) Uygulamaları Kongresi', 'Apiterapi' ana temasıyla 1-3 Nisan tarihleri arasında İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanlığı himayesinde yapılacak kongrede bu yıl da 'sıfır atık' projesi kapsamında çalışmalar yürütülecek. Kongrede, arı ürünlerinin tedavi amaçlı kullanıldığı Apiterapi uygulamalarının tanıtımının yanı sıra Akupunktur, Fitoterapi, Kayropraktik, Mezoterapi, Ozon Uygulaması, Refleksoloji, Müzikterapi gibi diğer GETAT uygulamaları da masaya yatırılacak.Açıklamada, " Türkiye, arıcılık ve bal üretiminde yüzlerce tıbbi endemik bitki bulunmasının da avantajıyla dünya sıralamasında en üstlerde yer alıyor. Dünya genelinde Apiterapi ile ilgili bilimsel çalışmaların artışıyla ülkemizde de üniversiteler bünyesinde apiterapi uygulama merkezleri kuruluyor. Dünya Apiterapi Federasyonu'nun yeni başkanının da Türkiye'den seçilmiş olması, ülkemizde Apiterapi konusunda yapılan çalışmaların başarısını gösteriyor. Kongrede; başta Apiterapi olmak üzere farklı GETAT alanlarında sunumlar, bildiriler, posterler, çalışma grupları ve ödüller yer alacak. Kongre kapsamında birçok farklı ülkeden yabancı konuklarla birlikte toplam 150 uzman konuşmacı tarafından 5 farklı salonda 25 oturum, 50 farklı eğitmen tarafından 45 atölye ve kongrenin tüm paydaşlarının bir arada olduğu 4 farklı çalıştay yapılacak. Kongre ile eş zamanlı olarak gerçekleşecek GETAT Fuarı'nda, kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra kamu yararına faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının tanıtım stantları yer alacak. 56 farklı ülkenin Sağlık Bakanlıklarının davet edildiği kongreye yurt içinden ve dışından yaklaşık 3 bin kişinin katılımı bekleniyor" ifadeleri kullanıldı.


İstanbul, Haliç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 12:19 Kaynak: DHA
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