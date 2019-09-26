Son Dakika Haberleri: Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları birimi kuruldu
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Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları birimi kuruldu

41 dakika önce

Marmaraereğlisi Devlet Hastanesinde, "Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları" birimi hizmete başladı.

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları birimi kuruldu, System.String[]

Marmaraereğlisi Devlet Hastanesinde, "Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları" birimi hizmete başladı.

Başhekim Dr. Berat Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Trakya'da Sağlık Bakanlığına bağlı devlet hastanelerinin en geniş kapsamlı Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp uygulamaları biriminin hastane bünyesinde hizmet sunmaya başladığını söyledi.

Özdemir, hastane olarak vatandaşlara daha iyi hizmet sunmak için çalışmalara devam ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Yeni kurulan birimimizde ozonterapi, hacamat ve mezoterapi uygulamaları vatandaşlar tarafından yoğun talep görüyor. Kalp hastalıklarından, bağırsak rahatsızlıklarına, cilt hastalıklarından alerjik rahatsızlıklara, kas ağrılarından enfeksiyon hastalıklarına kadar çok geniş alanda destekleyici tedavi sağlayan Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları, modern tıp bilgisi ve teknolojisi ile birleştirildiğinde çok daha başarılı sonuçlar alınıyor. Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü çatısı altında Marmaraereğlisi İlçe Devlet Hastanesi olarak açtıkları bu yolda, imkanı olan tüm kamu hastanelerinin ilerlemelerini ve bayrağı bir adım ileriye taşıyarak vatandaşlara sunulan hizmet çeşitliliğini arttırmalarını hedefliyoruz."

Marmaraereğlisi, Trakya Bölgesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 10:50 Kaynak: AA
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