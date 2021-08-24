Geleneksel Yaylabayır hayır etkinlikleri yapıldı - Son Dakika

Geleneksel Yaylabayır hayır etkinlikleri yapıldı

BALIKESİR - Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde eşsiz doğası ve verimli toprakları ile Karadeniz'i andıran Yaylabayır kırsal mahallesinde geleneksel mahalle hayrı tertip edildi.

Gölet piknik alanında gerçekleşen mahalle muhtarlığı organizasyonunda gerçekleşen hayırda tüm mahalle halkı seferber oldu. Gencinden yaşlısına her kesimin seferber olduğu mahalle hayrına ilçe merkezi başta olmak üzere çevre il ve ilçelerden de yüzlerce vatandaş katıldı. Pandemi kuralları göz önünde bulundurularak gerçekleşen hayır yemeğinde gençlerden oluşan 153 kişi görev aldı. Özellikle kornişon turşusunun ana vatanı olarak nitelendirilen Yaylabayır'da bereket ve yağmur duası yapıldı. Son günlerde yaşanan korona virüs ve doğal afetlerden tez zamanda kurtulmak dileğiyle eller semaya açıldı. 7 bin kişilik yemek dağıtılan mahalle hayrının finansmanı hayırsever vatandaşlar tarafından karşılandı.

Mahalle hayrına katkı sağlayan herkese teşekkür eden mahalle muhtarı Mustafa Eraslan, "Son günlerde pandemi, korona virüs, Akdeniz'de orman yangını, Karadeniz'de sel felaketleri oldu. Rabbim afetlerden korusun diye mahalle halkımızın isteği üzerine böyle bir organizasyona kalkıştık. İnşallah bugün alnımızın akıyla bu organizasyondan çıkarız. Hepsini saygıyla selamlıyorum, sizlere de ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.

Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, "Geleneksel hayır cemiyetlerine pandemi sebebiyle ara verilmişti, ama şu anda kontrollü bir şekilde Yaylabayır'da bir hayır cemiyetindeyiz. Ben muhtarımızı, azalarını ve buradaki meclis üyesi olan arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Hakikaten güzel bir organizasyon yapmışlar. Halkımızın hem birlik ve beraberliği açısından çok önemli olduğu gibi, burada bereket anlamında, yağmurların yağması kıtlığın olmaması açısından da çok önemli bir hadise, hem dua ediyoruz, hem burada birlik ve beraberliğimizi pekiştirmiş oluyoruz. Ben tekrar emekleri geçenlere, hayra katkı sunan bütün vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi daim etsin inşallah" dedi.