Son Dakika Haberleri: Geleneksel Yayladağı Festivali başladı
Son Dakika Güncel Haber

Geleneksel Yayladağı Festivali başladı

1 saat önce

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde her yıl düzenlenen 19. Geleneksel Yayladağı Aba Güreşi Kültür ve Sanat Festivali çeşitli etkinliklerle başladı.

Geleneksel Yayladağı Festivali başladı, System.String[]

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde her yıl düzenlenen 19. Geleneksel Yayladağı Aba Güreşi Kültür ve Sanat Festivali çeşitli etkinliklerle başladı. Kent meydanında 7 pare top atışıyla başlayan festivalde Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Törenin ardından festival yürüyüşü ve wos wos turları gerçekleştirildi.


Festivalin ilerleyen saatlerinde en güzel teke, lokum ile yoğurt yeme ve atletizm yarışmaları gerçekleşti. Yarışmalarda dereceye girenlerin ödülleri Yayladağı Belediyesi Başkanı Mustafa Sayın tarafından verildi.


Başkan Sayın yaptığı açıklamada, festivalin yarın Devrent mesire alanında geleneksel spor dallarından olan aba güreşi müsabakaları ile son bulacağını söyledi. Bu yıl Yayladağında ilklerin yaşanacağını belirten Sayın, "Belki de dünyada ilk kez bir hanımefendi güreş ağası olarak yarın ki etkinlikte yer alacak,ben bu bağlamda Hatayımız ve tüm illerimizdeki güreşseverleri yarın ki müsabakalara davet ediyor, tüm sporculara başarılar diliyorum" dedi.


Festivalin, akşam Hükümet Konağı önündeki Halk konserinin ardından, 25 Ağustos Pazar günü saat 10.00'da Yayladağı Devrent Mesire Alanı'nda başlayacak olan aba güreşi müsabakaları ile devam edeceği öğrenildi. - HATAY

Sanat festivali, Yayladağı, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 09:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gelin ve damat tarafı, "Çok oynadınız" deyip tekme tokat birbirine girdi
Emine Bulut'un annesi: Torunum, 'anneanne ben ambulans çağırın diyorum, onlar çekim yapıyor' dedi Hakkari'de el yapımı patlayıcı infilak etti: 1 şehit MSB: Fırat'ın doğusunda ilk ortak uçuş gerçekleştirildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.8.2019 23:01:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Geleneksel Yayladağı Festivali başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]