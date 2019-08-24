Geleneksel Yayladağı Festivali renkli görüntülerle başladı

19. Geleneksel Yayladağı Aba Güreşi Kültür ve Sanat Festivali çeşitli etkinliklerle başladı

HATAY - Hatay'ın Yayladağı ilçesinde her yıl düzenlenen 19. Geleneksel Yayladağı Aba Güreşi Kültür ve Sanat Festivali çeşitli etkinliklerle başladı. Kent meydanında 7 pare top atışıyla başlayan festivalde Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Törenin ardından festival yürüyüşü ve wos wos turları gerçekleştirildi.

Festivalin ilerleyen saatlerinde en güzel teke, lokum ile yoğurt yeme ve atletizm yarışmaları gercekleşti. Yarışmalarda dereceye girenlerin ödülleri Yayladağı Belediyesi Başkanı Mustafa Sayın tarafından verildi.

Başkan Sayın yaptığı açıklamada Festivalin yarın devrent mesire alanında Geleneksel spor dallarımızdan olan aba güreşi müsabakaları ile son bulacağını söyledi. Bu yıl Yayladağında ilklerin yaşanacağını belirten Sayın, "Belki de dünyada ilk kez bir hanımefendi güreş ağası olarak yarın ki etkinlikte yer alacak,ben bu bağlamda Hatayımız ve tüm illerimizdeki güreş severleri yarın ki müsabakalara davet ediyor, tüm sporculara başarılar diliyorum." dedi.

Festivalin, akşam Hükümet Konağı önündeki Halk konserinin ardından, 25 Ağustos Pazar günü saat 10: 00'da Yayladağı Devrent Mesire Alanı'nda başlayacak olan aba güreşi müsabakaları ile devam edeceği öğrenildi.