Son Dakika Haberleri: Geleneksel yemeklerimizi, peynirle yeniden yorumladılar
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Geleneksel yemeklerimizi, peynirle yeniden yorumladılar

1 saat önce

Ekici, 60'ıncı yılında çıktığı "Lezzet Hikayeleri" yolculuğunda çok fazla bilinmeyen lezzetler belirlendi, tüketiciler tarafından hazırlandı ve seçilen tarifler Ekici Lezzet Hikayeleri'nin ikinci kitabında toplandı.

Geleneksel yemeklerimizi, peynirle yeniden yorumladılar, System.String[]
Ekici, 60'ıncı yılında çıktığı "Lezzet Hikayeleri" yolculuğunda çok fazla bilinmeyen lezzetler belirlendi, tüketiciler tarafından hazırlandı ve seçilen tarifler Ekici Lezzet Hikayeleri'nin ikinci kitabında toplandı.
Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 12:07 
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