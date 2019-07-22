Geleneksel yemeklerimizi, peynirle yeniden yorumladılar
1 saat önce
Ekici, 60'ıncı yılında çıktığı "Lezzet Hikayeleri" yolculuğunda çok fazla bilinmeyen lezzetler belirlendi, tüketiciler tarafından hazırlandı ve seçilen tarifler Ekici Lezzet Hikayeleri'nin ikinci kitabında toplandı.
Ekici, 60'ıncı yılında çıktığı "Lezzet Hikayeleri" yolculuğunda çok fazla bilinmeyen lezzetler belirlendi, tüketiciler tarafından hazırlandı ve seçilen tarifler Ekici Lezzet Hikayeleri'nin ikinci kitabında toplandı.
Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 12:07
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