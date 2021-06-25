GELENEKSEL YÖNTEMLERLE MANGAL KÖMÜRÜ ÜRETİYORLAR - Son Dakika

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, bazı aileler meşe ormanlarından topladıkları odunları geleneksel yöntemlerle mangal kömürüne dönüştürüyor.

Türkbahçe Mahallesine kırsalındaki meşe ormanlarının bulunduğu dağın eteğinde kurulan çadırlarda kalan 20 aile, mangal kömürü üretiyor. Sabah erken saatlerde başlayan ve gün boyu yaktıkları ateş ocaklarının başında mangal kömürü üretenler, hazır olan kömürleri, daha sonra satışa sunuyor.

Meşe ormanlarından izinli olarak kesilen odunları ocakların bulunduğu alana taşıyıp, toprakla kapattıktan sonra günlerce yakarak mangal kömürüne dönüştürdüklerini anlatan Fatma Aksoy, "Kendimi bildim bileli bu işi yapıyoruz. Aylarca evimizden uzakta çadırlarda kalarak kömür üretiyoruz" dedi.

Baba mesleği olan kömürcülüğü sürdürdüğünü ve geleneksel yöntemlerden vazgeçmediklerini anlatan Cuma Özdemiralp, 'Her yıl başka il ve ilçelerde bu işi yapıyoruz, bu yıl da buradayız. Önce meşe odunlarımızı hazırlayarak ocaklarımıza taşıyoruz. Ocakların başında gece, gündüz nöbet tutularak her aşamasını takip ediyoruz. 15 ile 20 gün yandıktan sonra ocaktan çıkardığımız kömürleri satışa hazırlıyoruz. Bir sezonda 400 ile 500 ton mangal kömürü hazırlayarak satışa sunuyoruz" diye konuştu.