Geleneksel yöntemlerle ürettikleri yoğurt 63 yıldır sofralara lezzet katıyor - Son Dakika

Geleneksel yöntemlerle ürettikleri yoğurt 63 yıldır sofralara lezzet katıyor

29.01.2021 11:11
Geleneksel yöntemlerle ürettikleri yoğurt 63 yıldır sofralara lezzet katıyor, System.String[]

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde dedeleri ve babalarının amcası tarafından 63 yıl önce kurulan yoğurthaneyi devralan Mızrak kardeşler, nohut mayası ve geleneksel yöntemle ürettikleri yoğurtları ilk günkü lezzetiyle sofralara ulaştırıyor.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde dedeleri ve babalarının amcası tarafından 63 yıl önce kurulan yoğurthaneyi devralan Mızrak kardeşler, nohut mayası ve geleneksel yöntemle ürettikleri yoğurtları ilk günkü lezzetiyle sofralara ulaştırıyor.

Türkiye'de bir zamanlar hemen her semtte olan yoğurthanelerin sayısı yıllar geçtikçe azalsa da geleneksel yöntemlerle yoğurt üretimi sürdürülüyor.

Bu geleneği devam ettirenlerden biri de dedeleri ve babalarının amcası tarafından 1958 yılında Körfez ilçesinde kurulan yoğurthaneyi babalarından devralarak işleten Yücel (40) ve Celil Mızrak (34) kardeşler.

Nohuttan elde edilen "kara maya" dedikleri doğal mayayı, elle tek tek satışa sunacakları ambalajlarda sütle buluşturarak fermente eden kardeşler, günde 1 ton geleneksel yöntemle ürettikleri lezzetli yoğurtları sofralara taşıyor.

Koruyucu ve katkı maddesi kullanılmadığı için yaklaşık bir haftada ekşiyen ve 10 gün içinde tüketilmesi gereken yoğurdu 2018'e kadar ilçe dışına gönderemeyen firma, Körfez Ticaret Odasının "Yerel Ticareti Kalkındırma Projesi" kapsamında aldığı destekle artık ürünleri kentin tüm ilçeleri ve İstanbul'un Anadolu yakasına ulaştırıyor.

Yoğurthanede ürettikleri kefir, yayık ayran ve yoğurtları depoda hiç bekletmeden satışa sunan kardeşler, bu ürünlerin asırlar boyunca sofraları lezzetlendirmesini istiyor.

"Günlük yaklaşık 1 ton yoğurt üretiyoruz"

İşletmeci Celil Mızrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 15 yıldır üçüncü kuşak olarak ağabeyiyle yoğurthaneyi işlettiğini, aynı usul ve geleneksel yöntemlerle yarım asrı aşkın süredir yoğurt ürettiklerini söyledi.

Türkiye'de bir zamanlar çok yaygın olan yoğurthanelerin azaldığına dikkati çeken Mızrak, "Seneler geçtikçe yoğurthane kavramı ortadan kalktı. Bizim gibi üretim yapan çok az sayıda yoğurthane kalmıştır." dedi.

Mızrak, 2018'de Körfez Ticaret Odasının Yerel Ticareti Kalkındırma Projesi kapsamında ürünleri Körfez'in dışına çıkarma imkanı bulduklarını ifade ederek, "Bu sayede Kocaeli'nin tüm ilçelerine ürünlerimizi sevk ederek İstanbul Anadolu yakasına kadar pazar ağımızı genişlettik. Günlük yaklaşık 1 ton yoğurt üretiyoruz. Yoğurtları tek tek elle mayalayarak, depomuzda hiç bekletmeden satışa sunuyoruz." dedi.

Yoğurthanede kefir, yayık ayran gibi 5-6 ürün çıkardıklarını dile getiren Mızrak, bu ürünlerde kullanılan sütlerin 40 yılı aşkın süredir aynı köy ve üreticilerden toplanıp günlük işlendiğini anlattı.

"Babaanne yoğurdu zannedenler var"

Mızrak, koruyucu ve katkı maddesi kullanmadıkları için yoğurtlarının yaklaşık bir haftada ekşimeye başladığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Ekşime aslında içinde bakteri sayısının artmasıyla alakalı, insan sağlığı için daha faydalı. Raf ömrümüz fazla olmadığı için İstanbul'un Avrupa yakası hariç Kocaeli dışına çıkamadık. Dağıtım yerlerine bir haftada tüketilebilecek şekilde ulaştırıyoruz. Müşterilerden olumlu tepkiler alıyoruz, özellikle ekşimesi konusunda olumlu tepkiler geliyor. 'Babaannemin evde mayaladığı yoğurt gibi, aynı o tadı alıyorum.' diyenler var."

Yoğurdun gönül rahatlığıyla tüketilebileceğini dile getiren Celil Mızrak, "Geleneksel yöntemlerle 60 yıl önceki mayalama sistemimizle üretim yapıyoruz. Mayasını nohuttan üretip yapıyoruz. Evde yoğurt yapmak isteyen de yoğurdumuzu maya olarak kullanabilir. Bir yoğurt ne kadar kısa sürede ekşiyorsa ve o yoğurdu ne kadar çok ekşi olarak tüketiyorsak aslında doğal antibiyotik tüketmiş oluyoruz. Ekşiyen yoğurt, bozuk yoğurt değildir. Ekşiyen yoğurt, içinde hayat olan, insanın hayatına hayat katacak bakteri ve besin değerlerine sahiptir." ifadelerini kullandı.

Mızrak, kısa raf ömrünü uzatıp yurt geneline yayılmak yerine lezzetlerini muhafaza ederek butik imalata devam etmeyi, geleneksel yoğurdun tadının bu şekilde kalmasını arzuladıklarını sözlerine ekledi.

İstanbul, Türkiye, Kocaeli, Körfez, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Geleneksel yöntemlerle ürettikleri yoğurt 63 yıldır sofralara lezzet katıyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Taraftarların "Come to Fenerbahçe" çağrısına Eljif Elmas'tan yanıt: Nereye geleyim Allah aşkına Acun Ilıcalı'dan Süper Lig açıklaması: Exxen'de yayınlamak için planımız yok Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 437,6 liradan işlem görüyor Gizlilik sözleşmesiyle ağır yara alan WhatsApp'tan platforma bilgisayardan girenler için önemli yenilik Triger kayışıyla dayak yiyen çırak, ustasına verilen cezaya isyan etti: Dayak yediğimle kaldım Zihinsel engelli genç kız, ailesinin birikimi olan altınları da alarak evden kaçtı Gören dönüp bir daha bakıyor! Yüksekovalı Hira'nın hayali, babasının yaptığı kardan Anıtkabir'le gerçekleşti Kanseri atlattıktan sonra yaşadığı mide problemleri nedeniyle 4 yıldır uyuyamayan vatandaş, 4 saatlik ameliyat ile sağlığına kavuştu
Barış Yarkadaş'tan Mahir Ünal'ın açıkladığı oy oranlarına tepki: AK Parti tek başına yüzde 44 alsın, mesleği bırakırım Barış Yarkadaş'tan Mahir Ünal'ın açıkladığı oy oranlarına tepki: AK Parti tek başına yüzde 44 alsın, mesleği bırakırım         
11:01
Fahiş fiyata çözüm bulmak amacıyla PTT ve kooperatif ortaklığı devreye giriyor Fahiş fiyata çözüm bulmak amacıyla PTT ve kooperatif ortaklığı devreye giriyor         
10:59
Survivor'da korku dolu anlar! Gece yarısı yarışmacı olduğu yere yığılıp kaldı Survivor'da korku dolu anlar! Gece yarısı yarışmacı olduğu yere yığılıp kaldı         
10:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulan seçim anketinde diğer partilerin oy oranları da netleşti Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulan seçim anketinde diğer partilerin oy oranları da netleşti         
10:23
Kız çocuğuna cinsel organını gösteren sapık, 4 yıl 2 ay hapse çarptırıldı Kız çocuğuna cinsel organını gösteren sapık, 4 yıl 2 ay hapse çarptırıldı         
10:04
Sağlık Bakanı Koca, Güney Afrika varyantı için uyardı: Çok daha tehlikeli ve ölümcül Sağlık Bakanı Koca, Güney Afrika varyantı için uyardı: Çok daha tehlikeli ve ölümcül         
09:51
Karıştığı kazada bir kadının ölümüne yol açan belediye başkanı tutuklandı Karıştığı kazada bir kadının ölümüne yol açan belediye başkanı tutuklandı         
09:24
"Instagram'ı kapatıp gidiyorum" diyen Deniz Akkaya çırılçıplak pozunu paylaştı         
08:24
Nevşin Mengü'ye Nevşin Mengü'ye "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3 olumlu yanını söyle" dediler, övgüleri peş peşe sıraladı         
08:10
Kocası ve onun sevgilisiyle aynı evde yaşayan kadın Esra Erol'u da şoke etti: Ne olursa olsun boşanmayacağım Kocası ve onun sevgilisiyle aynı evde yaşayan kadın Esra Erol'u da şoke etti: Ne olursa olsun boşanmayacağım         
07:50
Eskişehir dünyanın en güvenli 8. şehri oldu Eskişehir dünyanın en güvenli 8. şehri oldu         
00:08
Uzun süredir ortalarda görünmeyen Azerbaycan Genelkurmay Başkanı'nın görevden alındığı doğrulandı Uzun süredir ortalarda görünmeyen Azerbaycan Genelkurmay Başkanı'nın görevden alındığı doğrulandı         
22:51
Bisikletli tacizciye gençlerden sokak ortasında meydan dayağı Bisikletli tacizciye gençlerden sokak ortasında meydan dayağı         
18:45
İki gündür haber alınamayan kadın, evinde uyurken bulundu İki gündür haber alınamayan kadın, evinde uyurken bulundu         
15:47
Yüz yüze eğitim için Bakan Selçuk'un açıkladığı 15 Şubat'ı erken bulan Bilim Kurulu 15 Mart'ı önerdi Yüz yüze eğitim için Bakan Selçuk'un açıkladığı 15 Şubat'ı erken bulan Bilim Kurulu 15 Mart'ı önerdi         
15:40
Sokak köpeğinin saldırısına uğrayan adam yumruk darbeleriyle kurtulabildi Sokak köpeğinin saldırısına uğrayan adam yumruk darbeleriyle kurtulabildi         
15:35
Erdoğan'ın üstünü çizdiği Mehmet Şimşek, sessizliğini Erdoğan'ın üstünü çizdiği Mehmet Şimşek, sessizliğini "aşı milliyetçiliği" paylaşımıyla bozdu         
15:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2021 11:25:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Geleneksel yöntemlerle ürettikleri yoğurt 63 yıldır sofralara lezzet katıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei