Geleneksel yöntemli repo ihalesinde faiz yüzde 11.13

Merkez Bankası (TCMB) sıkılaştırma adımları çerçevesinde, geleneksel yöntemle açtığı repo ihalesinde ortalama yüzde 11.13 basit faizden 10 milyar lira verdi. Repo ihalesine 37.15 milyar lira teklif geldi.

TCMB Perşembe günü de yüzde 8.25 düzeyindeki politika faizinden bir hafta vadeli repo ihalesi açmadı. Banka 7 Ağustos'tan bu yana bu faizden bir hafta vadede fonlama sağlamıyor.