Geleneksel yöntemli repo ihalesinde faiz yüzde 11.13

Merkez Bankası (TCMB) sıkılaştırma adımları çerçevesinde, geleneksel yöntemle açtığı repo ihalesinde ortalama yüzde 11.13 basit faizden 10 milyar lira verdi. Repo ihalesine 37.15 milyar lira teklif geldi.
TCMB Perşembe günü de yüzde 8.25 düzeyindeki politika faizinden bir hafta vadeli repo ihalesi açmadı. Banka 7 Ağustos'tan bu yana bu faizden bir hafta vadede fonlama sağlamıyor.Geleneksel yöntemli repo ihalelerinde faiz bankaların teklifleriyle oluşuyor ve bu yolla ortalama fonlama maliyeti de yükseliyor.TCMB'den Salı günü yapılan açıklamada, "Önümüzdeki dönemde de ihtiyaç duyulan günlerde geleneksel repo ihalelerine devam edilebilecek olup ihalelere ilişkin detaylar veri platformları aracılığıyla paylaşılacaktır" denildi.TCMB haftanın ilk günü de, "Likidite yönetimi çerçevesinde geleneksel repo ihalelerinin payının artmasıyla birlikte gerekli görülen günlerde Borsa İstanbul bünyesindeki repo pazarlarında TCMB tarafından yapılan fonlama tutarı azaltılabilecektir" uyarısı yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2020 13:14 - Kaynak: DHA
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