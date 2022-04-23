"Gelenekten Geleceğe Köprü Sergisi" Bağlarbaşı Kültür Merkezi'nde açıldı - Son Dakika

Hüsnühat, ebru, minyatür, tezhip ve katı sanatından eserlere yer verilen "Gelenekten Geleceğe Köprü Sergisi" ziyarete açıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı desteğiyle açılan sergi, Üsküdar Belediyesi Bağlarbaşı Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu.

Açılışa katılan yazar ve sanat yönetmeni Elif Yelis, Gelenekten Geleceğe Köprü projesiyle okul çağından itibaren geleneksel sanatlara çocukların ilgisini çekmeyi hedeflediklerini anlattı.

Geleneksel sanatların, kültürel mirası gelecek nesillere aktarmaya ilham olduğunu vurgulayan Yelis, "Çocuklarımızın ve toplumun her kesiminden insanın keyif alacağı şekilde geleneksel sanatları anlatmak, projemizin temel amacıydı. Proje kapsamında 6 çocuk kitabımızı, geleneksel sanatlarımızı icra ederek ortaya çıkardık. Minyatür, ebru, hat, tezhip, kat'ı... Her biri Türk-İslam kültürünün incileri olan sanatlarımızı, alanında son derece başarılı, çağımızın ruhuyla geleneksel sanatları yorumlayan sanatçı arkadaşlarımla çalıştım." diye konuştu.

"Geleneksel sanatlar, kültür ve sanat mirasımızın en önemlilerinden"

Kalem Vakfı Okulları Kurucusu ve Eğitim Danışmanı Prof. Dr. Osman Sezgin de Yahya Kemal'in ifadesiyle 'maziden atiye' giden bir yapıda, Türk çocuklarının çevik bir iradeyle yetişilmesi gerektiğini dile getirerek, çocukların duygularını kontrol edebilen, irade sahibi bireyler olması için, geçmişte yapılanlara iyi bakılması gerektiğini ifade etti.

Turkuvaz Çocuk Yayınları Şef Editörü Doğukan İşler ise geleneksel sanatların önemine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Geleneksel sanatlarımız, kuşkusuz bizi biz yapan kültür ve sanat mirasımızın en önemlilerinden. Bu miras elbette geçmişte kalmış, unutulmuş değil. Aksine yaşayan, yaşatılmaya gayret edilen ve hiç tükenmeyen bir hazine olarak karşımızda duruyor. Elif Yelis hanımefendinin geleneksel sanatlarla bizlerin geleceği olan çocukları buluşturduğu, tanıştırdığı, bu tükenmez hazinenin anahtarını çocuklarımıza sunduğu kitaplarını yayımlamak da biz Turkuvaz ailesine nasip oldu. Bu bizim için sevinç ve gurur vesilesidir. Bizler de gelenekten geleceğe uzanan bu köprüye, çocuklarımız için bir taş dahi koyabildiysek çok mutluyuz."

Etkinlikte sahne alan Kalem Vakfı Okulları Çocuk Korosu'na, besteci, yorumcu ve koro şefi Mehmet Özkaya, kanun sanatçısı Göksel Baktagir, Japon koto sanatçısı Atsuko Suetomi ve neyzen Eyyüp Hamiş de eşlik etti.

Mini konserin ardından katılımcılar sergiyi gezdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı desteği ile hazırlanan sergide, Senem Demirci, Merve Karlı, Zehra Akdeniz, Abdulvahap Ertekin, Elif Yurdakul ve Miki Oshita'nın eserleri görülebilecek.

Sergi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın içinde olduğu hafta boyunca açık kalacak.

İstanbul Havalimanı'nda açılan sergi de 20 Haziran'a kadar ziyaret edilebilecek.