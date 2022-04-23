"Gelenekten Geleceğe Köprü Sergisi" İstanbul Havalimanı ve Üsküdar'da açıldı - Son Dakika
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"Gelenekten Geleceğe Köprü Sergisi" İstanbul Havalimanı ve Üsküdar'da açıldı

23.04.2022 14:22

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı desteğiyle İstanbul Havalimanı'nda açılan, "Gelenekten Geleceğe Köprü Sergisi"nde, hüsnühat, ebru, minyatür, tezhip ve katı sanatlarından eserler yer alıyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı desteğiyle İstanbul Havalimanı'nda açılan, "Gelenekten Geleceğe Köprü Sergisi"nde, hüsnühat, ebru, minyatür, tezhip ve katı sanatlarından eserler yer alıyor.

İstanbul Havalimanı Giden Yolcu Terminali'nde düzenlenen açılış töreninde konuşan Yazar ve Sanat Yönetmeni Elif Yelis, serginin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda açılmasının kendisi için büyük bir gurur vesilesi olduğunu dile getirdi.

Bütün çocukların bayramını kutlayan ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve rahmetle anan Yelis, Gelenekten Geleceğe Köprü projesiyle çocuklara okul çağlarından itibaren geleneksel sanatlara ilgiyi aşılamayı hedeflediklerini anlattı.

Geleneksel sanatların geçmişin penceresine gelecekten bakmaya, kültürel mirası gelecek nesillere aktarmaya ilham olduğunu vurgulayan Yelis, "Çocuklarımızın ve toplumun her kesiminden insanın keyif alacağı şekilde geleneksel sanatları anlatmak projemizin temel amacıydı. Proje kapsamında 6 çocuk kitabımızı geleneksel sanatlarımızı icra ederek ortaya çıkardık. Minyatür, ebru, hat, tezhip, katı' her biri Türk-İslam kültürünün incileri olan sanatlarımızı alanında son derece başarılı, çağımızın ruhuyla geleneksel sanatları yorumlayan sanatçı arkadaşlarımla çalıştım." diye konuştu.

Elif Yelis, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı başta olmak üzere destek veren ve projede emeği geçen herkese teşekkür etti.

"Geleneksel sanatlarımız kültür ve sanat miraslarımızın en önemlilerinden"

Turkuvaz Çocuk Yayınları Şef Editörü Doğukan İşler de çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Geleneksel sanatların önemine değinen İşler, şöyle konuştu:

"Geleneksel sanatlarımız kuşkusuz bizi biz yapan kültür ve sanat miraslarımızın en önemlilerinden. Bu miras elbette geçmişte kalmış, unutulmuş değil. Aksine yaşayan, yaşatılmaya gayret edilen ve hiç tükenmeyen bir hazine olarak karşımızda duruyor. Elif Yelis hanımefendinin geleneksel sanatlarla bizlerin geleceği olan çocukları buluşturduğu, tanıştırdığı bu tükenmez hazinenin anahtarını, çocuklarımıza sunduğu kitaplarını yayımlamak da biz Turkuvaz ailesine nasip oldu. Bu bizim için sevinç ve gurur vesilesidir. Bizler de gelenekten geleceğe uzanan bu köprüye çocuklarımız için bir taş dahi koyabildiysek çok mutluyuz."

Konuşmaların ardından, Kalem Vakfı Okulları Çocuk Korosu'nun seslendirdiği eserlere, Ses Sanatçısı, Besteci ve Koro Şefi Mehmet Özkaya, Kanun Sanatçısı Göksel Baktagir, Japon koto Sanatçısı Atsuko Suetomi ve Neyzen Eyyüp Hamiş de eşlik etti.

Mini konserin ardından katılımcılar birlikte sergiyi gezdi.

Gelenekten Geleceğe Köprü Sergisi hakkında

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı desteği ile hazırlanan, Gelenekten Geleceğe Köprü Sergisi'nde kendi alanında uzman sanatçıların, hüsnühat, ebru, minyatür, tezhip ve katı sanatlarıyla yapılmış eserler bulunuyor.

İstanbul Havalimanı'nda açılan sergi, 20 Haziran'a kadar ziyaret edilebilecek.

Sergi, Üsküdar Belediyesi Bağlarbaşı Kültür Merkezi'nde de açılacak.

Gelenekten Geleceğe Köprü Sergisi İstanbul Havalimanı ve Üsküdar'da açıldı
Gelenekten Geleceğe Köprü Sergisi İstanbul Havalimanı ve Üsküdar'da açıldı
Gelenekten Geleceğe Köprü Sergisi İstanbul Havalimanı ve Üsküdar'da açıldı
Gelenekten Geleceğe Köprü Sergisi İstanbul Havalimanı ve Üsküdar'da açıldı
Gelenekten Geleceğe Köprü Sergisi İstanbul Havalimanı ve Üsküdar'da açıldı

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Kaynak: AA

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