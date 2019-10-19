"Gelenekten Geleceğe Medeniyet Aklı" söyleşiye yoğun ilgi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından medeniyet söyleşileri kapsamında yazar Savaş Şafak Barkçin'le 'Gelenekten Geleceğe Medeniyet Aklı' söyleşisi düzenlendi. Söyleşiyi, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de ilgiyle izledi.



Kültürel değerleri kavrama, milli ve manevi değerlere sahip çıkmak amacıyla farkındalık oluşturan Büyükşehir Belediyesi, Eğitim ve Gönüllü Kuruluşlar Koordinatörlüğünce organize edilen medeniyet söyleşileriyle dikkati çekti. Medeniyet söyleşilerinin ikinci konuğu eski Cumhurbaşkanı başdanışmanlarından müzisyen, edebiyatçı yazar Savaş Barkçin oldu. Büyükşehir Belediyesi Onat Kutlar Salonu'ndaki söyleşiye vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.



Medeniyetin güzelliklerini ön plana çıkaran söyleşide, modern çağda kaybolan değerlere değinildi, mekan kavramı ve isimlerinin önemi hakkında sohbet edildi. Kelimelerin manaları örneklerle tek tek irdelendi, günümüzde yaşanan batı eksenli küreselleşme sonucunda oluşan yozlaşmayla kaybolan kültürel ve dini değerler üzerinde duruldu.



Yarışma sonuçları açıklandı



Öte yandan söyleşinin ardından Büyükşehir Belediyesince gerçekleştirilen "Modern Çağ'da Medeniyetin İnşası" konulu deneme yarışmasının sonucu da açıklandı. Yarışmada, "Pazarın Değerinden Faziletlerin Şehrine" başlıklı denemesiyle Cemil Çiçek birincilik ödülünün sahibi oldu. Cemil Çiçek'i, "Medeniyet Yolu" adlı denemesiyle Recep Çinkılıç ve "Modernizmin Medeniyet Çığlıkları" konulu başlığıyla İstanbul'dan katılan İrem Şura Çağlıoğlu takip etti. Ayrıca Ahmet Enes Arvas, Ahmet Kaya, Ahmet Meto, Bilge Eda Avan, Dilara İnci, Özgür Sami Akgül ve Zeliha Ağtaş denemeleriyle mansiyon ödülleri kazandı.



Ödülleri Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Latif Karadağ ve Mehmet Berk verdi. - GAZİANTEP