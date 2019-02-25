Son Dakika Haberleri: 'Gelenekten Geleceğe' Projesi İçin Destek Ziyaretleri Devam Ediyor

'Gelenekten Geleceğe' Projesi İçin Destek Ziyaretleri Devam Ediyor

54 dakika önce

Malatya Kent Konseyi Genel Sekreteri Necati Çobanoğlu ve çalışanları İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay makamında ziyaret etti.

'Gelenekten Geleceğe' Projesi İçin Destek Ziyaretleri Devam Ediyor, System.String[]

Her yıl bir ana tema belirlediklerini ve bu tema etrafında 50'ye yakın etkinlik düzenlediklerini söyleyen Malatya Kent Konseyi Genel Sekreteri Necati Çobanoğlu, "Gelenekten Geleceğe projesini yapmamızın amacı teknolojik gelişmeler, iletişimin hızlanması gibi nedenlerle kültürel anlamda yozlaşmalar yaşıyoruz. Özellikle küresel gücü elinde bulunduran ülkeler dünyaya kendi kültürlerini enjekte etmektedirler. Bunun sonucunda birbirine benzeyen insanlar ortaya çıkmaktadır. Burada kaybetmememiz gereken kendi öz kültürümüz var ve buna sahip çıkmalı,gelecek kuşaklara aktarmalıyız. Yapmamız gereken çocuklarımıza ve gençlerimize geleneklerimizi aktarmak, yaşatmak, çocuklarımızın geleneği gündemine almasını sağlamak amacımızdır" dedi.

Gelenekten geleceğe projesi kapsamında yapılacak etkinliklerden bahseden Çobanoğlu, yapacağımız etkinliklerle toplumumuzun her kesimine ulaşmayı hedefliyoruz ifadelerine yer verdi.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, "Kent Konseyinin Gelenekten Geleceğe Projesi toplumumuzun geçmiş tarihini, kültürünü, sanat alanını, günlük yaşamını, sosyal hayatını bugünkü nesle aktarmayı, bugünkü neslin ise içselleştirmesini sağlamak amacını güdüyor. Bu proje çocuklarımıza ve gençlerimize köklerimizi hem anlatacak hem yaşatacak hem de benimsetecek ve en önemlisi sevdirecektir" dedi.

Kent Konseyinin yapacağı etkinliklerde İnönü Üniversitesi olarak gerekli desteği vereceklerini belirten Kızılay, projenin toplum için büyük önem taşıdığını ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 01:38 Kaynak: Bültenler

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