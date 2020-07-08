Gelengiler, Erciyes'in eteklerinde görüldü - Son Dakika

KAYSERİ'de, Erciyes Dağı'nın eteklerindeki Tekir Yaylası'nda yaşayan ve 'Anadolu sincabı' olarak bilinen gelengiler, havanın ısınmasıyla ortaya çıktı.

Tekir Yaylası'nda bulunan gelengiler, havaların ısınmasıyla birlikte görülmeye başlandı. Toprak altındaki yuvalarından çıkan gelengiler, görenlerin dikkatini çekiyor. Sevimli hareketleriyle Kayseri'de ilgi odağı olan gelengiler, zaman zaman Erciyes Üniversitesi kampüsünde de görülüyor.

GELENGİ

Gelengi ya da geleni, sincapgiller familyasının yer sincapları oymağından, kuzey yarımkürede yayılım gösteren 38 türü olan kemirgen cinsidir. Gelengiler, 14-40 santimetre boyunda, koloni halinde yaşar ve iki ayağı üzerine dikilip etrafa bakmasıyla bilinir.