Son Dakika Haberleri: Gelengiler, Erciyes Üniversitesi Kampüsünde Kendini Gösterdi

Gelengiler, Erciyes Üniversitesi Kampüsünde Kendini Gösterdi

34 dakika önce

KAYSERİ'de Erciyes Üniversitesi (ERÜ) kampüsünde 'Anadolu sincabı' olarak bilinen gelengiler, havaların ısınmasıyla birlikte ortaya çıkmaya başladı.

Gelengiler, Erciyes Üniversitesi Kampüsünde Kendini Gösterdi, System.String[]
KAYSERİ'de Erciyes Üniversitesi (ERÜ) kampüsünde 'Anadolu sincabı' olarak bilinen gelengiler, havaların ısınmasıyla birlikte ortaya çıkmaya başladı.

Türkiye'nin en büyük kampüs alanlarından birine sahip olan ERÜ'de, çok sayıda gelengi yaşıyor. 'Anadolu sincabı' olarak bilinen gelengiler, havaların ısınmasıyla birlikte kendilerini göstermeye başladı. Kampüs alanında görülen gelengiler, görenlerin dikkatini çekiyor. Sürücülerin, 'Dikkat gelengi çıkabilir' levhaları ile uyarıldığı kampüste gelengiler, sevimli hareketleriyle ilgi gördü. Gelengilere, daha çok Erciyes Dağı eteklerinde rastlanıyor.

GELENGİ

Gelengi ya da Geleni, sincapgiller familyasının, yer sincapları oymağından Kuzey yarıkürede yayılım gösteren 38 türü olan kemirgen cinsi. 14-40 santimetre boyunda, koloni halinde yaşarlar. İki ayağı üzerine dikilip etrafı kolaçan etmeleriyle bilinir. - Kayseri

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 11:43 Kaynak: DHA

Türkiye, Kayseri, Güncel
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