Gelibolu açıklarında seyir halindeki geminin kazan dairesinde yangın - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Gelibolu açıklarında seyir halindeki geminin kazan dairesinde yangın - Son Dakika

Gelibolu açıklarında seyir halindeki geminin kazan dairesinde yangın

6 saat önce

Çanakkale-Gelibolu açıklarında seyir halindeki bir geminin kazan dairesinde yangın çıkması sonucu motorları stop etti.

Gelibolu açıklarında seyir halindeki geminin kazan dairesinde yangın, System.String[]

Çanakkale- Gelibolu açıklarında seyir halindeki bir geminin kazan dairesinde yangın çıkması sonucu motorları stop etti. Gemi motorlarının durması sonucu sürüklenmeye başladı.


Gelibolu açıklarında Palau bayraklı 130 metre uzunluğunda Hacı Arif Kaptan (HAK) isimli bir geminin kazan dairesinde yangın çıktı. Yangın sonucu motorları stop eden gemi kıyıya doğru sürüklenmeye başladı. Bölgeye hemen güvenlik amacıyla Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'Kurtarma-19' ve 'Zübeyde Ana' römorkörü gönderildi. Makine arızası nedeniyle sürüklenen gemi demirlemek zorunda kaldı. Geminin, makine dairesindeki yangına mürettebatın müdahale ettiği, şu anlık yardım istemedikleri öğrenildi. - ÇANAKKALE

Çanakkale, Gelibolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 09:54 Kaynak: İHA
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