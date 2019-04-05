Son Dakika Haberleri: Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar, Mazbatasını Aldı

Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar, Mazbatasını Aldı

1 saat önce

Gelibolu'da Millet İttifakı'nın CHP'li adayı Mustafa Özacar, mazbatasını aldı.

Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar, Mazbatasını Aldı, System.String[]
Gelibolu'da Millet İttifakı'nın CHP'li adayı Mustafa Özacar, mazbatasını aldı.

Gelibolu Adliyesi'nde düzenlenen törenle ilçe seçim müdürü Yahya Gülşen'den mazbatasını alan Özacar, daha sonra parti binası önünde toplanan vatandaşlar ve belediye meclis üyeleriyle çarşıdan yürüyerek belediye binasına geçti.

Kendisini burada karşılayan belediye personelinin tebriklerini kabul eden Özacar, ardından makam odasında tebrikleri kabul etti.

Gelibolu'da 3 dönemdir seçimlere katıldıklarını ve her seçimi kazandıklarını belirten Özacar, "Seçimde gösterdiğiniz ilgi ve teveccühten dolayı hepinize sonsuz teşekkür ediyorum. Yanlış yaptığımız yerde düzeltme yoluna gittik ama doğru bildiğimiz yolda doğru yolumuzdan gittik. Bu yoldan da asla ayrılmayacağız. Çünkü bu topraklar Cumhuriyet temellerinin ilk atıldığı topraklar. Bizler cumhuriyete ve onun değerlerine zarar vermeden bu ilçeyi ve bu ülkeyi daha ileriye taşımak azmindeyiz." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 05:24 Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Mustafa Özacar, Gelibolu, Güncel
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