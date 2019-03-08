Son Dakika Haberleri: Gelibolu Belediye Başkanı Özacar Kadınlara Karanfil Dağıttı

Gelibolu Belediye Başkanı Özacar Kadınlara Karanfil Dağıttı

1 saat önce

Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla karanfil dağıttı.

Gelibolu Belediye Başkanı Özacar Kadınlara Karanfil Dağıttı, System.String[]
Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla karanfil dağıttı.

Özacar ve beraberindekiler ilk olarak ilçedeki tekstil fabrikasını, ardından da Sosyal Dayanışma Merkezinde çeşitli meslek dallarında kurs gören kadınları ziyaret etti.

Çalışan kadınları tek tek kutlayan Özacar, karanfil takdim etti.

8 Mart'ın anlamlı bir gün olduğunu belirten Özacar, "Kadınlarımızın eğitimli, bilgili ve bilinçli olması, onlara imkanlar verilmesi sağlıklı bir toplumun ön şartıdır. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, Gelibolu'da üreten bayanların buluşma noktalarından biri olan Sosyal Dayanışma Merkezindeki kadınlarımızın günlerini de kutladık." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 04:58 Kaynak: AA

Mustafa Özacar, Dünya Kadınlar Günü, 8 Mart, Gelibolu, Güncel
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