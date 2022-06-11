Gelibolu Belediyesi ilçeye 7 bin 750 gül dikti - Son Dakika
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Gelibolu Belediyesi ilçeye 7 bin 750 gül dikti

11.06.2022 12:43
Gelibolu Belediyesi ilçeye 7 bin 750 gül dikti

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde belediye ekipleri, belirlenen noktalara 7 bin 750 gül dikimi gerçekleştirdi.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde belediye ekipleri, belirlenen noktalara 7 bin 750 gül dikimi gerçekleştirdi.

Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar, gazetecilere, belediyeye ait seralarda Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yetiştirilmeye başlanan ağaç fidanı ile çiçek çeşitlerinden olan gülleri şehir merkezi ve caddelerine dikmeye başladıklarını söyledi.

İlçenin gül kokmaya başladığını anlatan Özacar, "Her yıl gül başta olmak üzere diğer mevsim çiçekler dönüşümlü olarak bu alanlara ekilip dikilecek. Her mevsim açan çiçeklerle Gelibolu'muz adeta bir çiçek şehri oluyor. Emekçilerimizin ellerine sağlık." dedi.

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Kaynak: AA

Mustafa Özacar, Çanakkale, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gelibolu Belediyesi ilçeye 7 bin 750 gül dikti - Son Dakika

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