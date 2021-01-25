Gelibolu Belediyesi sokak hayvanları için besleme noktası oluşturdu - Son Dakika

Gelibolu Belediyesi sokak hayvanları için besleme noktası oluşturdu
25.01.2021 10:37
Gelibolu ilçesinde belediye tarafından soğuk havalarda yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için beslenme noktaları oluşturuldu.
Gelibolu ilçesinde belediye tarafından soğuk havalarda yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için beslenme noktaları oluşturuldu.
Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçe merkezinde oluşturulan 20 noktada sokak hayvanlarının beslendiğini bildirdi.
Bu kapsamda vatandaşlara evlerinin önlerine bir kap su ve yiyecek koyma çağrılarını yinelediklerini belirten Özacar, "İlçedeki sokak canları için oluşturduğumuz noktalarda besleme yapıyoruz. Bu besleme yerleri ekiplerimiz tarafından sürekli takip edilecek ve mama ile su takviyeleri yapılacaktır. Bu canlara da sahip çıkmaya devam edeceğiz." dedi.
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