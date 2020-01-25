Gelibolu Belediyesinden öğrencilere ücretsiz sinema - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Gelibolu Belediyesinden öğrencilere ücretsiz sinema - Son Dakika

Gelibolu Belediyesinden öğrencilere ücretsiz sinema

7 saat önce

Gelibolu Belediyesi, ilk ve ortaokul öğrencilerine her gün ücretsiz sinema keyfi yaşatıyor.

Gelibolu Belediyesinden öğrencilere ücretsiz sinema, System.String[]

Gelibolu Belediyesi, ilk ve ortaokul öğrencilerine her gün ücretsiz sinema keyfi yaşatıyor.

Belediye tarafından kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında, yarıyıl tatiline giren öğrencilere ücretsiz olarak izletilen "Rafadan Tayfa" isimli animasyon filme öğrenciler ilgi gösteriyor.

Atatürk Kültür Merkezindeki sinema salonunda her gün saat 15.00 seanslarında film izletilen filmin gösterimi, okullar açılına kadar devam edecek.

Gösterime gelen ve konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özcar, "Yarıyıl tatil hediyesi olarak 'Rafadan Tayfa' isimli film, okulların açılışına kadar öğrencilerimizle buluşmaya devam edecek. Öğrencilerimizi mutlu görmek, bizi de mutlu ediyor." diye konuştu.

Gelibolu, Tayfa, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 11:54 Kaynak: AA
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