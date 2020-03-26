Gelibolu Belediyesinden sokak hayvanlarına mama desteği - Son Dakika

Bunun üzerine, sokak ve caddeleri yıkayıp dezenfekte çalışmaları yapan Belediye Destek Hizmetleri ekipleri, hayvanların doğal yaşam alanlarına, parklara mama bıraktı.

İlçede halkın yaşam alanlarına çekilmesi ve sokaklara fazla çıkmaması nedeniyle sokak hayvanlarının beslenmesinde sorunlar yaşanıyor.

Gelibolu Belediyesi ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı bir yandan hijyen çalışmaları yaparken, beslenme imkanları azalan sokak hayvanlarına mama desteği veriyor.

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