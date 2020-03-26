Gelibolu Belediyesinden sokak hayvanlarına mama desteği - Son Dakika

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Gelibolu Belediyesinden sokak hayvanlarına mama desteği
6 saat önce
Gelibolu Belediyesi ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı bir yandan hijyen çalışmaları yaparken, beslenme imkanları azalan sokak hayvanlarına mama desteği veriyor.
Gelibolu Belediyesi ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı bir yandan hijyen çalışmaları yaparken, beslenme imkanları azalan sokak hayvanlarına mama desteği veriyor.
İlçede halkın yaşam alanlarına çekilmesi ve sokaklara fazla çıkmaması nedeniyle sokak hayvanlarının beslenmesinde sorunlar yaşanıyor.
Bunun üzerine, sokak ve caddeleri yıkayıp dezenfekte çalışmaları yapan Belediye Destek Hizmetleri ekipleri, hayvanların doğal yaşam alanlarına, parklara mama bıraktı.
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 05:28 Kaynak: AA
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