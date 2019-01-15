Gelibolu Belediyesinin Araç Parkı Genişliyor

Gelibolu Belediyesinin araç parkı genişliyor.

Gelibolu Belediyesinin araç parkı genişliyor.



Belediye Fen İşleri Müdürlüğüne yeni alınan Mercedes marka ve 3340 modeldeki damperli kamyon, aynı zamanda belediyenin en güçlü kamyonları arasına girdi.



Belediye Başkanı Mustafa Özacar, gazetecilere yaptığı açıklamada, belediye araç parkının her geçen gün genişleyerek büyüdüğünü söyledi.



Yeni aracı diğerlerinden farklı olarak, daha çok zorlu arazi ve yol koşullarında hizmet verecek bir yapıya sahip olduğunu söyledi.



İlçeye yararlı araçlarla güçlenerek büyüdüklerini ifade eden Özacar, "Gelibolu'muza daha kaliteli hizmet üretebilmek için kurumumuzun makine ve araç parkını güçlendirmeye devam ediyoruz. Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde kullanılacak olan yeni kamyonun ilçemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." dedi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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