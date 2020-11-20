Gelibolu'da 2 hafta pazar kurulmayacak - Son Dakika

Gelibolu'da 2 hafta pazar kurulmayacak
20.11.2020 14:05
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde,Hıfzıssıhha kurulu kararı ile, ilçede kurulan halk pazarı 14 gün yasaklandı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde,Hıfzıssıhha kurulu kararı ile, ilçede kurulan halk pazarı 14 gün yasaklandı.
İlçede salı ve cumartesi günleri kurulan halk pazarı, 23 Kasımdan itibaren iki hafta süreyle kurulamayacağı açıklanırken, 21 Kasımda kurulacak olan cumartesi pazarında, sıkı tedbirlerin alınacağı belirtildi. Vatandaşların hijyen ve sosyal mesafe ile maske kurallarına uymaları istendi.
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