Son Dakika Haberleri: Gelibolu'da 2 Ton Kaçak Kum Midyesi Ele Geçirildi

Gelibolu'da 2 Ton Kaçak Kum Midyesi Ele Geçirildi

8 dakika önce

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde kaçak avlanan 2 ton kum midyesi ele geçirildi, 3 kişiye, 3 bin 966 lira ceza kesildi.

Gelibolu'da 2 Ton Kaçak Kum Midyesi Ele Geçirildi, System.String[]
ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde kaçak avlanan 2 ton kum midyesi ele geçirildi, 3 kişiye, 3 bin 966 lira ceza kesildi.

Gelibolu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin destekleriyle kaçak avlanmaya yönelik denetimlere devam ediyor. Gelen bir ihbar üzerine harekete geçen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, polisler ile ilçe merkezindeki feribot iskelesinde bir aracı durdu. Araçta yapılan aramada kaçak olarak avlanan 2 ton kum midyesi ele geçirildi. Midyeler, ekipler tarafından tekrar denize dökülürken, yasak olarak avlanma yapan M.S., V.T. ve H.Ç.'ye toplamda 3 bin 966 lira ceza uygulandı.

- Çanakkale

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 03:57 Kaynak: DHA

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