Gelibolu'da 2 yabancı uyruklu gasp şüphelisi yakalandı - Son Dakika
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Gelibolu'da 2 yabancı uyruklu gasp şüphelisi yakalandı

28.04.2022 11:47

Gelibolu'da 2 yabancı uyruklu gasp şüphelisi yakalandı Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde 2 yabancı uyruklu gasp şüphelisi yakalandı.

Gelibolu'da 2 yabancı uyruklu gasp şüphelisi yakalandı

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde 2 yabancı uyruklu gasp şüphelisi yakalandı.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde; gasp, güveni kötüye kullanma, uyuşturucu madde satın alma ve bulundurma suçlarından gözaltına alınan 2 Fas uyruklu şüpheli, Gelibolu İlçe Emniyet Müdürlüğü Piri Reis Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Burada ifadeleri alınan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Gelibolu'da 2 yabancı uyruklu gasp şüphelisi yakalandı
Gelibolu'da 2 yabancı uyruklu gasp şüphelisi yakalandı

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gelibolu'da 2 yabancı uyruklu gasp şüphelisi yakalandı - Son Dakika


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