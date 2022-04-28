Gelibolu'da 2 yabancı uyruklu gasp şüphelisi yakalandı - Son Dakika

Gelibolu'da 2 yabancı uyruklu gasp şüphelisi yakalandı
ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde 2 yabancı uyruklu gasp şüphelisi yakalandı.
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde; gasp, güveni kötüye kullanma, uyuşturucu madde satın alma ve bulundurma suçlarından gözaltına alınan 2 Fas uyruklu şüpheli, Gelibolu İlçe Emniyet Müdürlüğü Piri Reis Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Burada ifadeleri alınan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
Kaynak: İHA
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