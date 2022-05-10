Gelibolu'da 31 Afgan kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
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Gelibolu'da 31 Afgan kaçak göçmen yakalandı

10.05.2022 17:04
Gelibolu'da 31 Afgan kaçak göçmen yakalandı

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan Afganistanlı 31 göçmen, jandarma ekiplerince yakalandı.

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan Afganistanlı 31 göçmen, jandarma ekiplerince yakalandı.

İstanbul'dan 4 organizatör tarafından 2 araca bindirilen Afganistan uyruklu 31 kaçak göçmen, dün saat 22.00 sıralarında, Malkara-Gelibolu yolunda İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı. Durdurulan araçlardaki 4 organizatör de gözaltına alındı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Gözaltındaki 4 organizatör ise jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Gelibolu'da 31 Afgan kaçak göçmen yakalandı
Gelibolu'da 31 Afgan kaçak göçmen yakalandı
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İstanbul, Jandarma, Hisarcık, Gelibolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Gelibolu'da 31 Afgan kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gelibolu'da 31 Afgan kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
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