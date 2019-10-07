Son Dakika Haberleri: Gelibolu'da Amatör Spor Haftası korteji
Son Dakika Güncel Gelibolu'da Amatör Spor Haftası korteji

Gelibolu'da Amatör Spor Haftası korteji

1 saat önce

Gelibolu Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Amatör Spor Haftası dolayısıyla kortej yürüyüşü yapıldı.

Gelibolu'da Amatör Spor Haftası korteji, System.String[]

Gelibolu Gençlik Hizmetleri ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Amatör Spor Haftası dolayısıyla kortej yürüyüşü yapıldı.


7-13 Ekim tarihleri arasında kutlanan Amatör Spor Haftası nedeniyle Gelibolu Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Döner kavşaktan başlayan yürüyüşe katılan sporcular, Gölcük Caddesi ve çarşı içinden geçerek İskele Meydanındaki Atatürk Anıtı'na yürüdü. Amatör Spor Haftası nedeniyle Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Emre Özdemir tarafından Atatürk anıtına çelenk bırakıldı. Kortej yürüyüşü, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.


Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Emre Özdemir, Amatör Spor Haftası boyunca çeşitli spor etkinlikleri yapılacağını belirtti. Özdemir, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Amatör Spor Haftasında planlanan faaliyetler ile farkındalık oluşturarak halkımızın düzenli fiziksel aktivite alışkanlığına özendirerek, bugüne kadar spor yapmayanları spora heveslendirirsek, bu bizim en büyük kazancımız olacaktır. Bu haftanın en büyük amacı da insanları spora yöneltmektir" ifadelerini kullandı.


Gelibolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Karaca ise, öğrencilerin ve vatandaşların spora daha fazla vakit ayırmaları gerektiğini ve yapılacak faaliyetlere öğrencilerin yanı sıra bütün vatandaşların katılmasını beklediklerini ifade etti. - ÇANAKKALE

Emre Özdemir , Gelibolu, Gölcük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 04:43 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Günlük burç yorumları 7 Ekim 2019 Pazartesi (Haftalık burç yorumları)
Irak'ta şiddete başvuran göstericiler ve güvenlik güçlerine soruşturma başlatılacak Davutoğlu sahaya iniyor: 18 Ekim'de partisinin yol haritasını açıklayacak Otomobil alacaklar dikkat! Markalar yüzde sıfır faiz avantajıyla kampanyalara başladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2019 18:22:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gelibolu'da Amatör Spor Haftası korteji
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]