Gelibolu'da anız yangını
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Gelibolu ilçesine bağlı Güneyli köyünün sahil kesiminde anız yangını çıktı.
Gelibolu Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 02:51 Kaynak: AA
ilçesine bağlı Güneyli köyünün sahil kesiminde anız yangını çıktı.
Yazlık sitelerin bulunduğu bölgede yer alan tarlada başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle büyüdü.
Alevlerin yerleşim alanına doğru ilerlemesi üzerine durum Gelibolu Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülerek soğutma çalışması yapıldı.
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