Gelibolu'da anız yangını ormana sıçradı
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Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çıkan anız yangını ormana sıçradı.
Çanakkale
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 12:56 Kaynak: İHA
'nin Gelibolu
ilçesinde çıkan anız yangını ormana sıçradı. Bayırköy
mevkiinde ziraat alanında çalışma yapan biçer döver makinesinden kaynaklandığı iddia edilen yangın, ormanlık alana sıçradı. Yangına, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ile Gelibolu Orman İşletme Müdürlüğü
ekipleri müdahale etti. Havadan 5 yangın söndürme helikopteri, karadan da 15 arozöz ve 1 dozer ile müdahale edilen yangını kontrol alma çalışmaları sürüyor. - ÇANAKKALE
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