Gelibolu'da av köpekleri aşılandı - Son Dakika

Gelibolu'da av köpekleri aşılandı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde av köpekleri aşılandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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