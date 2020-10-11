Gelibolu'da bitkin halde bulunan pelikan koruma altına alındı - Son Dakika

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde balıkhane bölgesinde bitkin halde bulunan pelikan koruma altına alındı.

Uzun uçuş süresi, aşırı sıcak ve yiyecek bulamamasından dolayı yorgun düştüğü tahmin edilen pelikanı gören balıkçılar ona yiyecek verdi.

Balıkçıların durumu belediyeye bildirmesi üzerine Zabıta Müdürü Murat Baki Tümer ve ekibi, Çanakkale Orman ve Su İşleri 2. Bölge Müdürlüğüne bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile iletişime geçti.

Tekrar yiyecek verilen pelikan, yetkililere teslim edildi.