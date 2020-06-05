Gelibolu'da Çevre Günü etkinlikleri - Son Dakika

Gelibolu'da, "5 Haziran Dünya Çevre Günü" kapsamında etkinlik düzenlendi.

Gelibolu Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte İskele Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri ve sosyal mesafe kurallarına uyarak Hamzakoy'a kadar yürüyüp çevre temizliği yaptı.

Gelibolu Tarih ve Çevre Derneği'nin de destek verdiği etkinlikte, Belediye Başkan Yardımcısı Selçuk Bartan ve beraberindekiler toplanan çöpleri daha sonra görevlilere teslim etti.

Başkan Yardımcısı Bartan, etkinliğe destek veren tüm katılımcılara teşekkür etti.