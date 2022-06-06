Belediye Başkan Vekili Mustafa Çoban ile konsey üyelerinin yanı sıra Gelibolu Tarih ve Çevre Koruma Derneği, siyasi parti ve STK temsilcileri gezi alanı ve Hamzakoy'a kadar olan bölgede atık çöpleri topladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Gelibolu'da çevre temizliği yapıldı - Son Dakika

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