Gelibolu'da çevre temizliği yapıldı - Son Dakika
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Gelibolu'da çevre temizliği yapıldı

06.06.2022 15:38
Gelibolu'da çevre temizliği yapıldı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde Dünya Çevre Günü dolayısıyla çevre temizliği düzenlendi.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde Dünya Çevre Günü dolayısıyla çevre temizliği düzenlendi.

Kent Konseyi ve Gelibolu Belediyesi ile ortaklaşa gerçekleştirilen temizlik çalışması iskele meydanındaki Atatürk Anıtı önünden başladı.

Belediye Başkan Vekili Mustafa Çoban ile konsey üyelerinin yanı sıra Gelibolu Tarih ve Çevre Koruma Derneği, siyasi parti ve STK temsilcileri gezi alanı ve Hamzakoy'a kadar olan bölgede atık çöpleri topladı.

Çöpler daha sonra belediye temizlik işleri ekiplerince bölgeden alındı.

Etkinliğin ardından Dünya Çevre Günü nedeniyle çevre temizliği etkinliğine katılanlar ile birlikte Fener Altı mevkisinde ıhlamur ağacı dikimi gerçekleştirildi.

Belediye Başkan Vekili Mustafa Çoban, yaz sezonu boyunca farklı cinslerde daha önce dikilen fidan dikimleri ile fidan dikimi sayısının 500'e ulaştığını belirterek, "Geleceğe nefes olmaya devam edeceğiz." dedi.

YORUMLAR
500
Başkan Vekili Subaşı, Kent Konseyi Gençlik Meclisi üyelerine kendi elleriyle mangal yaptı Başkan Vekili Subaşı, Kent Konseyi Gençlik Meclisi üyelerine kendi elleriyle mangal yaptı 53 yaşında gelen güzellik tacı 53 yaşında gelen güzellik tacı
Kaynak: AA

Dünya Çevre Günü, Mustafa Çoban, Kent Konseyi, Çanakkale, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gelibolu'da çevre temizliği yapıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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