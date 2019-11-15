Gelibolu'da çiftlik yangını
6 saat önce
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki çiftlik evinde çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 11:12 Kaynak: AA
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki çiftlik evinde çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Ocaklı ile Yeniköy arasında kalan Serez çiftlik evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Evde annesiyle birlikte kalan Vedat Er, durumu Gelibolu Belediyesi itfaiyesine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler yangını söndürüp soğutma çalışması gerçekleştirdi.
Yangında çiftlik evi ile birlikte 2 araç yanarak kullanılamaz hale geldi.
1 metre 15 santimetrelik kabak, görenleri şaşkına çevirdi Ukrayna'da üniversiteli kızları öldüren sanık: Mesleğim dolandırıcılık, aylık gelirim 100 bin lira Son dakika: Bakırköy'de siyanürle intihar eden Bahattin Delen'in telefonundaki mesaja ulaşıldı Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu'dan siyanür satışı açıklaması: Gerekli adım atılacak