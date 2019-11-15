Gelibolu'da çiftlik yangını

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki çiftlik evinde çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Ocaklı ile Yeniköy arasında kalan Serez çiftlik evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Evde annesiyle birlikte kalan Vedat Er, durumu Gelibolu Belediyesi itfaiyesine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler yangını söndürüp soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Yangında çiftlik evi ile birlikte 2 araç yanarak kullanılamaz hale geldi.