Gelibolu'da çıkan yangında 300 saman balyası kül oldu - Son Dakika

Gelibolu'da çıkan yangında 300 saman balyası kül oldu

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesine bağlı Kavaklıtepe köyünde çıkan yangında, Muzaffer Tezcan'a ait 300'e yakın saman balyası kül oldu.

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesine bağlı Kavaklıtepe köyünde çıkan yangında, Muzaffer Tezcan'a ait 300'e yakın saman balyası kül oldu. Yangın, saat 17.00 sıralarında Gelibolu ilçesine bağlı Kavaklıtepe köyünde bilinmeyen nedenle çıktı. Muzaffer Tezcan'a ait istiflenmiş saman balyaları bin anda alev aldı. Yangını gören köylüler durumu itfaiyeye bildirdi. Gelibolu Belediyesine ait 2 itfaiye aracıyla gelen ekipler, yangına müdahele ederek kısa sürede söndürdü.Yangında yaklaşık 300 saman balyası küle döndü.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Son Dakika

Ünlü şarkıcı Ebru Polat, hayranıyla evlenmeye karar verdi

ABD'li yıldız şarkıcı Türk çıktı! Baklavalı paylaşımı mest etti

39 yaşındaki Betül Demir, mayolu pozlarıyla genç kızlara taş çıkarttı

CZN Burak, "Bana televizyon alacak yok mu?" diyen fenomen Alp Kılınç'ın evine televizyon gönderdi

Genç oyuncu işi abarttı! Küvette çıplak poz verip mahrem yerlerini köpükle kapattırdı

Feci kazadan yaralı kurtulan şarkıcı Lara o anları anlattı: Mucize eseri hayattayım

Survivor'da Elif ve Nisa dokunulmazlık oyununda sakatlandı

Mihriban türküsü performansıyla Twitter'da gündem olan Demet Akalın, eleştirileri tiye aldı

Eski Survivor yarışmacısı Efecan Dianzenza, baba oluyor

Mustafa Ceceli ve Selin İmer'in romantik anları! Birbirlerini öpücüklere boğdular

Muhabirle tartışarak karakolluk olan Emre Kınay, olaylı geceyi anlattı: Hakaret ve tahrik vardı

Mihriban türküsünü okuyan Demet Akalın'ın performansı beğenilmeyince Twitter'da trend oldu

Yapımcı Elif Dağdeviren Maçka Parkı'nda saldırıya ve tacize uğradı

Hazal Kaya'dan "Çocuğun LGBT olsaydı ilk tepkin ne olurdu?" sorusuna cevap: Beni hiç ilgilendirmez

Cesur pozlarıyla dikkat çeken Demi Rose'un son paylaşımı beğeni rekoru kırdı