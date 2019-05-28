Gelibolu'da "Çıplak Ayaklı Ressamlar" sergi açtı

Gelibolu Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde okuyan "Çıplak Ayaklı Ressamlar" lakaplı Sude Pulat ve Hayat Budakoğlu, ilk karma sergilerini açtı.

Gelibolu Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde okuyan "Çıplak Ayaklı Ressamlar" lakaplı Sude Pulat ve Hayat Budakoğlu, ilk karma sergilerini açtı.

Bir kafedeki serginin açılışı Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar tarafından yapıldı.

Özacar, başarılı çalışmalarından dolayı Pulat ve Budakoğlu'nu tebrik ederek, "Başarılı çalışmalarıyla dikkati çeken Sude Pulat ve Hayat Budakoğlu kızlarımızı yapmış oldukları bu güzel resimleri için kutluyorum. Bu kızlarımızı güzel yerlerde göreceğimizden eminim." dedi.

Okulun iki yıl önce açtığı destekleme ve yetiştirme kurslarında yaptıkları resimlerle öne çıkarak öğretmenleri tarafından keşfedilen ve kendilerine "Çıplak Ayaklı Ressamlar" lakabı takılan Pulat, "Resim yapmayı ve serbestliği seviyorum. Resim yaparken ayaklarımın çıplak olması beni rahatlatıyor ve enerji aldığımı hissediyorum. Arkadaşımla böyle kendimizi daha özgür hissediyoruz ve sergi açmayı kararlaştırdık. Çok çalıştık, resimleri birlikte yaptık. Bunu başardığımıza seviniyorum." diye konuştu.

Hayat Budakoğlu ise önce Pulat'ın çıplak ayakla resim çizmeye başladığını ve kendisine de önerdiğini anlatarak, "Gerçekten daha enerjik olduğumu hissettim ve resimlerimizi birlikte yaparken ayaklarımız çıplak oluyor." ifadesini kullandı.

Pulat ve Budakoğlu'nun yaptığı 30 tablo ile çeşitli objelere çizilmiş 20 resim sergiyi gezenler tarafından beğenildi.

"Her Daim İz Bırakmak Adına" konulu resim sergisi 30 Mayıs'a kadar açık kalacak.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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