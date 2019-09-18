Gelibolu'da deniz patlıcanı operasyonu

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde kaçak avlanılan 100 kilogram deniz patlıcanı ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, Bolayır köyü Baklaburnu sahilinde kaçak deniz patlıcanı avcılığı yapıldığı yönünde ihbar aldı.
Harekete geçen ekipler, söz konusu bölgede kaçak avcılık yapan B.İ. ve F.S'yi yakaladı.
Şüphelilerin araçlarında yapılan aramalarda yaklaşık 100 kilogram deniz patlıcanı ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilere ilgili kanuna muhalefet suçundan 3 bin 300 lira para cezası uygulandı.