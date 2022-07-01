Gelibolu'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı - Son Dakika
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Gelibolu'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı

01.07.2022 23:18
Gelibolu'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 96'ncı yıl dönümü, düzenlenen deniz etkinlikleri ile kutlandı.

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 96'ncı yıl dönümü, düzenlenen deniz etkinlikleri ile kutlandı.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 96'ncı yıl dönümü, düzenlenen deniz etkinlikleriyle kutlandı. Gelibolu Hamzakoy sahilindeki etkinlikler, saat 18.30'da Gelibolu Kaymakamlığı'na vekalet eden Eceabat Kaymakamı Mustafa Çiftçiler ve  Belediye Başkanı Mustafa Özacar, deniz şehitlerinin anısına boğaza çelenk bıraktı ve ardından saygı duruşu ile istiklal marşının okunmasıyla başladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Gelibolu belediye başkanı Mustafa Özacar yaptı. Başkan Özacar konuşmasında, "Atatürk önderliğinde başlatılan Milli Mücadele ile birlikte, Ulusal Kurtuluş ve Bağımsızlık Savaşı sonrasında 24 Temmuz 1923'te imzalanan Lozan Antlaşması ile kapitülasyonların kaldırılması kararlaştırılmış, Türkiye karasularında taşımacılık yapan yabancı ülke şirketlerine faaliyetlerini sonlandırması için 3 yıl bir süre verilmiş ve Kabotaj Kanunu'na zemin hazırlanmıştır. Çıkarılan Kabotaj Kanunu; Cumhuriyetin kazanımları ile birlikte  denizcilik alanında Türk vatandaşlarına denizcilik, deniz turizmi, gemi inşa ve tersanecilik, balıkçılık, deniz taşımacılığı, eğitim ve bunun gibi alanlarda bir çok imtiyazlar sağlamış, siyasi ve ekonomik özgürlükler getirmiştir" dedi.

Bu konuşmanın ardından koronavirüs nedeniyle 2 yıldır yapılamayan deniz yarışmalarına geçildi. İlk yarışma 400 metre erkekler ve 400 metre kızlar arasında yüzme yarışması yapıldı. Ardından yapılan denizde ördek kapmada izleyiciler neşeli dakikalar yaşadı. Ördek denizde tüm uğraşlara rağmen yakalanamayınca, botla yakalanan ördek, en yakın yarışmacıya verildi. Daha sonra dalarak dipten kupa çıkarma yarışması yapıldı ve günün en önemli ve eğlenceli yarışması olan yağlı direkten bayrak kapma yarışmasına geçildi.

Gres yağla baştan sona yağlanan direğin ucundaki Türk bayrağını almak için müzik eşilğinde direğe çıkan yarışmacılar kayarak düşerken ilginç durumlar sergilediler. Uzun uğraşlar sonunda Talha Kütük adlı yarışmacı yağlı direğin sonuna kadar giderek hem bayrağı almayı başardı, hem de ödül olan çeyrek altını aldı. Bu yarışmayla etkinlikler sona ererken yarışmalarda dereye girenlere ödülleri Gelibolu kaymakam vekilii Mustafa Çiftçiler ve  belediye başkanı Mustafa Özcar, ilçe emniyet müdürü Fadıl Güçlü ve İlçe Milli eğitim Müdürü Tahir Karaca tarafından verildi.


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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Gelibolu'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı - Son Dakika

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