Gelibolu'da devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde devrilen beton yüklü kamyonun sürücüsü yaralandı.
İlçedeki bir beton santralinde çalışan L.P'nin kullandığı 39 AAN 025 plakalı kamyon, sürücüsünün manevra yapmak istediği sırada devrildi.
Kazada, başını aracın camına çarpan sürücü hafif yaralandı.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralı sürücü, Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
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