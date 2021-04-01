Gelibolu'da devrilen mıcır yüklü kamyonun sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde devrilen mıcır yüklü kamyonun sürücüsü hafif yaralandı.
Hakkı Arslan'ın kullandığı 06 FV 3396 plakalı mıcır yüklü kamyon, Kavakköy girişinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine devrildi.
Kazada kupa kısmında sıkışan sürücü olay yerine gelen itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Hafif yaralanan Arslan, Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesine götürülüp tedavi altına alındı.
Kaynak: AA
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