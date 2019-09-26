Son Dakika Haberleri: Gelibolu'da "dumansız araç" uygulaması
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Gelibolu'da "dumansız araç" uygulaması

51 dakika önce

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde trafik polisi ve asayiş ekipleri "dumansız araç" ve kırmızı ışık ihlali uygulaması yaptı.

Gelibolu'da

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde trafik polisi ve asayiş ekipleri "dumansız araç" ve kırmızı ışık ihlali uygulaması yaptı.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş ve Trafik Büro Amirliği ekiplerince 26 Kasım Caddesi'nde gerçekleştirilen denetimde, araçlarda bulunan kişilerin sigara içip içmedikleri kontrol edildi.

Sivil ekip ihbar denetimli trafik uygulamasında kırmızı ışık ihlali yapan 24 araç ile 17 sürücü sorgulandı ve sürücülere toplam 3 bin 898 lira ceza kesildi. 5 aracın da tescil plakalarına 2 bin 793 lira olmak üzere toplamda 6 bin 691 lira cezai işlem uygulandı.

Çanakkale, Gelibolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 01:24 Kaynak: AA
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