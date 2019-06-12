Son Dakika Haberleri: Gelibolu'da Ece Bey mezarı başında anıldı
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Gelibolu'da Ece Bey mezarı başında anıldı

4 saat önce

TÜRKLERİN Anadolu'dan Rumeli'ye geçişi ve Gelibolu'nun fethinin 665'inci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Rumeli Fatihi Gazi Süleyman Paşa'nın komutanlarından Ece Bey, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki mezarı başında anıldı.

Gelibolu'da Ece Bey mezarı başında anıldı, System.String[]
TÜRKLERİN Anadolu'dan Rumeli'ye geçişi ve Gelibolu'nun fethinin 665'inci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Rumeli Fatihi Gazi Süleyman Paşa'nın komutanlarından Ece Bey, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki mezarı başında anıldı.
Gelibolu'nun Karainebeyli köyündeki Ece Bey'in mezarı başında düzenlenen anma töreninde, Kaymakam Hakan Kılınçkaya, 2'nci Kolordu Komutanlığı'nı temsilen Piyade Albay Mehmet Kılıç ve Gelibolu Belediye Başkan Vekili Mustafa Çoban, Ece Bey'in mezarına çiçek bıraktı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Ece Bey'in biyografisi anlatıldı. Konuşmalar sonrası mevlit okutuldu, anmaya katılanlara etli pilav ikram edildi.
Etkinlikler kapsamında yarın ise Lapseki ilçesine bağlı  Çardak beldesi ve Gelibolu'ya bağlı Bolayır köyünde anma törenleri düzenlenecek. Türklerin Rumeli'ye geçişi Mehteran Bölüğü eşliğinde canlandırılacak. Törenler, Bolayır köyündeki anma ve kutlama programlarıyla son bulacak.


- Çanakkale
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 04:10 Kaynak: DHA
Süleyman Paşa, Rumeli, Çanakkale, Gelibolu, Güncel
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