Son Dakika Haberleri: Gelibolu'da Eğitime Fırtına ve Kar Engeli

Gelibolu'da Eğitime Fırtına ve Kar Engeli

1 saat önce

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde devam eden fırtına ile yoğun kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verilmesi kararlaştırıldı.

Gelibolu'da Eğitime Fırtına ve Kar Engeli, System.String[]
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde devam eden fırtına ile yoğun kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verilmesi kararlaştırıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği, Gelibolu'da yarın resmi ve özel ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretime bir gün ara verildi.

Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personel de idari izinli sayılacak.

Daha önce İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kent merkezi ile Gökçeada, Çan, Bayramiç, Lapseki, Biga, Yenice, Eceabat ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullarda yarın eğitime ara verildiği bildirilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 05:06 Kaynak: AA

Çanakkale, Gelibolu, Güncel
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