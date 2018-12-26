Son Dakika Haberleri: Gelibolu'da Eski Emniyet Müdürlüğü Binası Yıkılacak

Gelibolu'da Eski Emniyet Müdürlüğü Binası Yıkılacak

2 saat önce

Gelibolu'da eski emniyet müdürlüğü binasının depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkılmasına karar verildi.

Gelibolu'da Eski Emniyet Müdürlüğü Binası Yıkılacak, System.String[]
Gelibolu'da eski emniyet müdürlüğü binasının depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkılmasına karar verildi.

Alınan bilgiye göre, daha önce ilçe emniyet müdürlüğü ve polis lojmanı olarak hizmet veren binanın depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkımına karar verildi.

Bunun ardından boşaltılan ve bir süredir atıl durumda bekleyen binada yıkım kararı alınmasınınardından hafriyat sökümüne başlandı.

Önümüzdeki günlerde binanın yıkımına başlanacağı, ardından binayla ilgili yapılacak çalışmaya karar verileceği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 02:40 Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Gelibolu, Güncel
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