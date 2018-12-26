Gelibolu'da Eski Emniyet Müdürlüğü Binası Yıkılacak
2 saat önce
Gelibolu'da eski emniyet müdürlüğü binasının depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkılmasına karar verildi.
Gelibolu
'da eski emniyet müdürlüğü binasının depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkılmasına karar verildi.
Alınan bilgiye göre, daha önce ilçe emniyet müdürlüğü ve polis lojmanı olarak hizmet veren binanın depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkımına karar verildi.
Bunun ardından boşaltılan ve bir süredir atıl durumda bekleyen binada yıkım kararı alınmasınınardından hafriyat sökümüne başlandı.
Önümüzdeki günlerde binanın yıkımına başlanacağı, ardından binayla ilgili yapılacak çalışmaya karar verileceği öğrenildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 02:40 Kaynak: AA
Ohal İşlemleri İnceleme Komisyonu'nun Görev Süresi 1 Yıl Uzatıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kararı Verdi! Güvenlik Korucularına Aylık 135 TL Ek Tazminat Ödenecek
İki Çocuğunu Boğarak Öldüren Hatice Tiryaki'nin Davası Karara Bağlandı
Hande Yener'in Avukatı Taciz Davasından Çıkan Kararı Kabul Etmeyince Hakim Tepki Gösterdi