Gelibolu'da Ev Yangını
1 saat önce
Gelibolu ilçesine bağlı Evreşe beldesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.
Gelibolu
ilçesine bağlı Evreşe
beldesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.
İbrahim Karababa'ya ait evde öğle saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Evreşe ve Gelibolu belediyeleri itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, diğer evlere sıçramadan söndürüldü.
Evin kullanılamaz hale gelmesine yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 03:05 Kaynak: AA
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